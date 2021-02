Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Auf frischer Tat erwischt

Einen 50-Jährigen nahm die Polizei am Sonntag vorläufig in Biberach fest.

Ein Zeuge bemerkte den Dieb gegen 6.30 Uhr und informierte die Polizei. Der trieb sich an einem Wohnwagen in der Winterreute herum. Die Beamten rückten mit mehreren Streifen an. Beim Erblicken der Polizei wollte der 50-Jährige noch flüchten. Sein Vorhaben gab es auf. Der Dieb hatte Plastikteile an einem Wohnwagen abmontiert und wollte sie mitnehmen. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

