POL-UL: (HDH) Gerstetten, Giengen - Betrunken und ohne Führerschein

Einen Autofahrer und einen Rollerfahrer zog die Polizei am Sonntag in Gerstetten und in Giengen aus dem Verkehr.

Ein torkelnder Mann fiel Zeugen gegen 17.30 Uhr in Gerstetten auf. Er sei in einen Transporter gestiegen und weggefahren. Die Polizei traf den Verdächtigen in Gerstetten an. Er stand unter Alkoholeinwirkung und hatte deutlich mehr als das Erlaubte intus. Der 51-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Er sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

In Giengen stoppte eine Polizeistreife gegen 16.30 Uhr einen Rollerfahrer. Das Zweirad des 15-Jährigen läuft rund 50 Stundenkilometer. Weil der Jugendliche nur eine Prüfbescheinigung und nicht den nötigen Führerschein hat muss auch er mit einer Anzeige rechnen.

