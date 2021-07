Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe/ Greste - Brand eines Mehrfamilienhauses

Lippe (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Nacht vom 06. auf den 07.07.2021 gegen 01:59 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leopoldshöhe/ Greste. Sämtliche Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Sie kommen vorübergehend bei Verwandten unter. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen kam es zu Teilsperrungen der angrenzenden Straßen. Die Löscharbeiten erstreckten sich bis in den frühen Morgen des 07.07.2021. Die Brandursache ist zum gegenwärtigen Stand unklar. Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenhöhe wird auf ca. 150.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 1 in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

