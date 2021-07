Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Fußgänger neben Fahrrad übersehen

Werl (ots)

Am Mittwoch (7. Juli), gegen 16.25 Uhr, fuhr eine 68-jährige Werlerin mit ihrem Wagen rückwärts aus einer Parklücke an der Soester Straße und übersah hierbei einen 63-jährigen Werler, der zu diesem Zeitpunkt in diesem Bereich neben seinem Fahrrad stand. Der Wagen touchierte den Mann, woraufhin er hinfiel und sich leicht verletzte. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell