Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Flüchtiger Ladendieb

Werl (ots)

Am Dienstag (6. Juli), gegen 14.20 Uhr, wurde die Kassiererin eines Baumarktes an der Hammer Straße auf einen Mann aufmerksam gemacht, der gerade im Begriff war den Kassenbereich mit einer augenscheinlich vollen Reisetasche zu verlassen. Da die Kassiererin wissen wollte, ob sich noch nicht bezahlte Ware in der Tasche befinden würde, sprach sie den circa. 30 Jahre bis 35 Jahre alten Mann an. Dieser verließ jedoch ohne weitere Reaktion den Baumarkt. Ein weiterer Mitarbeiter verfolgte daraufhin den Mann, der auf seiner Flucht die Tasche fallen ließ und weiter zum Langenwiedenweg lief. Dort verlor sich seine Spur. Den Tascheninhalt, vier Rollladenantriebe und ein Funkfenstergriff, brachte der Mitarbeiter wieder zurück ins Geschäft. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können. Er wird beschrieben als

- ca. 30 - 35 Jahre alten Mann - mit kurzen, blond gefärbten Haaren - Er trug zur Tatzeit eine schwarze Basecap, ein beiges T-Shirt und schwarze Shorts.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

