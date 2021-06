Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Zu schnell im Regen

Hoher Sachschaden entstand am Sonntag bei einem Unfall auf der A8.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr fuhr ein 61-Jähriger auf dem mittleren Fahrstreifen mit seinem VW in Richtung Stuttgart. Hinter ihm fuhr auf dem linken Fahrstreifen ein 45-Jähriger mit seinem Mercedes. Er fuhr wohl zu schnell und verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes. Er stieß mit dem VW zusammen. Nach dem Zusammenstoß schleuderten die Autos über die Fahrbahn. Der VW kam auf der Fahrbahn zum Stehen, der Mercedes abseits der Fahrbahn. Bei dem Unfall erlitten die beiden 12 und 16 Jahre alten Mitfahrer in dem Mercedes leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 16-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 60.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Mercedes.

