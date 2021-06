Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ute Fränzel ist neue Polizei-Bezirksbeamtin für die Neuwieder Innenstadt

Neuwied (ots)

Seit dem 1. Juni 2021 ist Polizeihauptkommissarin Ute Fränzel neue Bezirksbeamtin für die Neuwieder Innenstadt. Die Bezirksbeamten sind Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger, für Institutionen, Verbände sowie Behörden. Sie halten den vertrauensvollen Kontakt zum Bürger, auch im direkten Gespräch, und bearbeiten alle anfallenden Straftaten in ihrem Bezirk, mit Ausnahme von Jugenddelikten und schwerer Kriminalität. "Bezirksbeamte kümmern sich vor allem um die kleine und mittlere Kriminalität. Dazu zählen unter anderem Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und kleinere Einbrüche", erklärt der Leiter der Neuwieder Polizeiinspektion, Polizeioberrat Matthias Päselt. Darüber hinaus haben Bezirksbeamte auch beratende Funktion, z.B. über Möglichkeiten zur Vorbeugung und Verhinderung von Straftaten. Sobald sich allerdings der Anfangsverdacht für eine Straftat ergibt, ist die Polizei verpflichtet tätig zu werden und hat insbesondere auch der Staatsanwaltschaft die Anzeige vorzulegen. Ute Fränzel freut sich auf ihre neue Aufgabe.

Die Beamtin aus dem Kreis Mayen-Koblenz kam 1991 zur Polizei. Ihre erste Stelle nach der Ausbildung zum mittleren Polizeidienst trat sie bei der Bereitschaftspolizei in Mainz an. Nach Abschluss ihres Fachhochschulstudiums für den gehobenen Polizeidienst wurde Ute Fränzel 1997 zur Polizeikommissarin ernannt. Seitdem ist sie bei der Polizei in Neuwied tätig und war vor allem im Wach- und Wechselschichtdienst sowie als Jugendsachbearbeiterin eingesetzt. Auf ihre Wunschstelle als Bezirksbeamtin hatte sie sich beworben, weil sie eine neue Herausforderung gesucht hat. Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit bei der Polizei in Neuwied und der damit verbundenen Berufserfahrung und Ortskenntnis sowie ihrer guten Qualifikation bekam sie den Zuschlag. Die Polizeihauptkommissarin geht daher zuversichtlich an ihre neue Aufgabe heran. Telefonisch kann mit Ute Fränzel über die Rufnummer der Polizei Neuwied, 02631/878-0, während der üblichen Bürozeiten Kontakt aufgenommen werden. Persönliche Terminvereinbarungen sind möglich, Corona bedingt kann es hier allerdings derzeit immer noch zu Einschränkungen kommen.

