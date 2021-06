Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Vorfahrt missachtet

Schwer verletzt wurde ein 27jähriger Motorradfahrer am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Hausen

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 58jähriger VW-Fahrer die Degginger Straße und wollte an der Einmündung zur B466 nach links in Richtung B 466 abbiegen. Dabei übersieht er einen von links kommenden Motorradfahrer. Der 27jährige schafft es mit seiner Suzuki einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem Ausweichmanöver kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt eine Böschung runter. Bei dem anschließenden Sturz wird der Suzuki-Fahrer schwer verletzt. An der Maschine entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Gegen den VW-Fahrer wird jetzt ermittelt.

