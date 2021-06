Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Vorfahrt missachtet

Schwer verletzt wurde ein 46jähriger Motorradfahrer am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Zang und Bartholomä

Ulm (ots)

Dabei bog eine 40jährige VW-Fahrerin gegen 14.30 Uhr von der Zanger Hauptstraße nach links in die Kirchstraße ab und übersah einen entgegenkommenden Suzuki-Fahrer. Dem Motorradfahrer gelang es nicht mehr auszuweichen. Bei dem Zusammenstoß erlitt er schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik verbracht werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von cirka 10000 Euro. Gegen die VW-Fahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1171777)

