Polizei Düren

POL-DN: Randalierer landet in Polizeigewahrsam

Düren (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 15:20 Uhr zu Unstimmigkeiten bei der Bezahlung der Rechnung in einer Gaststätte. Am Ende landete der Gast, nachdem er Widerstand gegenüber Polizeibeamten geleistet hatte, in einer Zelle.

Der Grund der Streitigkeiten war eher unbedeutend. Ein 54-jähriger Dürener wollte seine Zeche in der Gaststätte in der Kölnstraße mit Karte zahlen, dies ging dort jedoch nicht. Darüber war der Mann so aufgebracht, dass die Bedienung die Polizei zu Hilfe rief. Die Beamten sorgten zunächst dafür, dass der alkoholisierte Mann seine Rechnung mit Bargeld beglich. Anschließend erhielt er vom Wirt ein förmliches Hausverbot und wurde aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Dies passte dem 54-Jährigen jedoch überhaupt nicht. Er musste durch die Beamten hinausgeleitet werden, was der Mann mit unflätigen Beleidigungen kommentierte. Auch einen Platzverweis ignorierte er. Stattdessen ging er auf die Beamten los, die ihn mit körperlicher Gewalt zu Boden brachten. Begleitet von weiter andauernden Beschimpfungen wurden ihm Handfesseln angelegt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er zur Polizeiwache gebracht. Dabei versuchte er mehrmals nach den Beamten zu treten.

Mit richterlicher Anordnung wurde dem Dürener auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Nachdem er ihn zunächst verweigerte, führte er später doch einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,24 Promille. Eine Richterin ordnete zudem die Ingewahrsamnahme bis zum nächsten Morgen an.

