Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Unfallflucht in der Bruchstraße

Anröchte (ots)

Ein beschädigter, grüner VW Passat und circa 2.500 Euro Sachschaden sind die Hinterlassenschaften einer Unfallflucht am Dienstag (6. Juli), zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr, in der Bruchstraße. Die Polizei stellte im Rahmen der Unfallaufnahme an dem dort geparkten Wagen roten Lackabrieb fest. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell