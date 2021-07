Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verbremst - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

Am Dienstag (6. Juli) befuhr, gegen 15.05 Uhr, ein 54-jähriger Soester mit seinem Krad den Schloitweg in Richtung Senator-Schwarz-Ring. Das vor ihm fahrende Auto musste abbremsen, da vor diesem ein Wagen nach links auf den Parkplatz des Impfzentrums abbog. Der Kradfahrer bremste daraufhin so stark, dass er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen oder den Fahrer oder die Fahrerin des abbiegenden Autos sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

