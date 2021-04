Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Kriminaloberrätin neue Leiterin der Kriminalpolizei

Bild-Infos

Download

Kreis Soest (ots)

Am Donnerstag (22. April) begrüßte der Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Thomas Link, Kriminaloberrätin Marion Rumprecht als neue Leiterin der Kriminalpolizei im Kreis Soest. Rumprecht löst damit Kriminaloberrat Benjamin Aufdemkamp ab, der Ende März die Behörde in Richtung der Kreispolizeibehörde des Märkischen Kreises verließ. Marion Rumprecht war zuvor Leiterin der Direktion Verkehr, deren Leitung von Polizeidirektor Thomas Link nach ihrem Wechsel in Personalunion übernommen worden ist. (reh)

Urheberrecht: Das zum Download angebotene Foto darf nur mit Fotonachweis (Foto: Polizei) und gemeinsam mit der Pressemitteilung verwendet werden, in deren Zusammenhang es veröffentlicht wurde. Eine gesonderte Verwendung des Fotos ist nicht gestattet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell