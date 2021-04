Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Hellinghausen - Streit um Maske im Bus eskaliert

Lippstadt (ots)

Eine 64-jährige Frau aus Wadersloh wurde am Mittwoch (21. April) bei einem Streit um die Maskenpflicht in einem Bus auf der Herringhauser Straße leicht verletzt. Die Wadersloherin sprach, gegen 13.50 Uhr, einen im Linienbus mitfahrenden Fahrgast auf seinen fehlenden Mund-Nasen-Schutz an. Dieser ging daraufhin auf die Frau los und verletzt sie leicht. Der Mann wird beschrieben als

- 180 cm bis 185 cm groß - kräftige Statur mit dickem Bauch - graue Haare - Oberlippenbart

Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell