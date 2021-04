Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Radfahrer verletzt

Werl (ots)

Am Mittwoch (21. April) fuhr, gegen 16:30 Uhr, eine 28-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt an der Hammer Straße heraus. Hierbei geriet sie auch auf einen Fahrradschutzstreifen. Ein 50-jähriger Werler war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad auf diesem Fahrstreifen der Hammer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Versuch der Autofahrerin auszuweichen verkeilte sich sein Fahrradlenker und er kam, ohne Kollision mit dem Wagen, zu Fall. Nach ersten Erkenntnissen wurde er leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

