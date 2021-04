Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Falsche Polizisten schlagen erneut zu

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (21. April) riefen Betrüger bei einem Rentner in Lippstadt an und führten ihn, mit einer Vermischung aus "Enkeltrick" und "falscher" Polizeibeamter, hinters Licht. Gegen 10 Uhr rief bei ihm eine Frau an, die vorgab eine Verwandte zu sein. Sie würde Geld benötigen, um sich einen Wagen kaufen zu können. Der Rentner wurde stutzig, erkannte den Betrugsversuch und legte auf. Eine Stunde später rief dann ein Mann an, der vorgab ein Herr Neumann vom LKA zu sein und Betrugsdelikte zu bearbeiten. Man sei mit mehreren Polizeibeamten in der Nähe und wollte die Täter von mehreren Betrugsdelikten festnehmen. Der Rentner sollte hierfür einen festgelegten Bargeldbetrag in einen weißen Umschlag vor eine Haustür an der Bökenförder Straße ablegen. Gegen 12 Uhr folgte der Mann dieser Weisung, worauf der angebliche Polizeibeamte ihn erneut anrief und erklärte, dass man drei Täter festnehmen konnte und er das Geld um 17 Uhr wieder zurückerhalten würde. Nachdem die Rückgabe nicht erfolgte wurde er misstrauisch und informierte die Polizei.

Präventionshinweise zu dem Thema "Falsche Polizei" finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter

https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon

Die Polizei bittet Zeugen, die jemanden an der Bökenförder Straße gesehen haben, der einen weißen Briefumschlag aufgehoben hatte, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell