Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Motorradfahrer kommt zu Fall

Werl (ots)

Am Dienstag (20. April) befuhr um 17.22 Uhr ein 20-jähriger Mann aus Fröndenberg mit seinem Motorrad die Hammer Straße. Beim Beschleunigen geriet sein Zweirad in Schräglage und er kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte er sich, woraufhin er zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (reh)

