Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Unfallflucht in der Anne-Frank-Straße

Wickede (ots)

Ein beschädigter blauer BMW in der Anne-Frank-Straße am Dienstag (20. April) zeugen von einer Unfallflucht, die sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 8 Uhr und 13.20 Uhr ereignet haben muss. Der Sachschaden am Wagen wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell