POL-SO: Soest - Unfallflucht am Naugadenring

Auf dem Vorplatz des Osthofenfriedhofs am Naugadenring wurde am Dienstag (20. April), zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr ein geparkter, roter Ford Escort beschädigt. Zwei Frauen kamen in dem Zeitraum zu dem Autobesitzer und sprachen diesen an. Da der Mann jedoch schwerhörig war, konnte er nicht verstehen, was ihm eine der beiden Frauen sagte. Er vermutet nun, dass dies mit dem Unfallschaden an seinem Wagen zusammen hängen könnte. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 250 Euro ein. Die Polizei bittet nun die beiden circa 60 bis 65 Jahre alten, schlanken Damen oder auch weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

