Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Schlangenlinienfahrt mit fast 1,5 Promille

Geseke (ots)

Die fast 1,5 Promille bei der Fahrt mit einem Kleinkraftrad blieben der Polizei aufgrund der unsicheren Fahrweise in "Schlangenlinienfahrt" in der Nacht zu Mittwoch (21. April), gegen 00.30 Uhr, auf der Vinckestraße nicht verborgen. Die Streifenbeamten hielten dort einen 35-jährigen Geseker mit seinem motorisierten Zweirad an. Nach dem Atemalkoholtest ging es zur Entnahme einer Blutprobe weiter in ein Krankenhaus. (reh)

