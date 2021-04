Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht am Overweg

Soest (ots)

3.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch (21. April) am Overweg. Zwischen 14 Uhr und 22 Uhr parkte dort ein grauer Mercedes-Benz in der Parkbucht. Bei seiner Rückkehr stellte der Besitzer fest, dass sein Wagen frische Lackkratzer und eine Delle aufwies. Anstatt sich bei der Polizei zu melden oder den Eigentümer über den Unfallschaden in Kenntnis zu setzen, entfernte sie die Unfallverursacherin bzw. der -verursacher. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

