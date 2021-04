Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Tödlicher Verkehrsunfall

Möhnesee (ots)

Ein 67-jähriger Autofahrer aus Rheda-Wiedenbrück verstarb am Mittwoch (21. April) nach einem Verkehrsunfall auf der B229 am Möhnesee. Der Mann befuhr nach Zeugenangaben, gegen 17.30 Uhr, die B229 in Richtung Soest, als er ohne Fremdeinwirkung nach einen Linksschlenker mit seinem Wagen, circa 200 Meter hinter der Straßeneinmündung "Kirchweg" nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er gegen einen Baum und kam auf einem angrenzenden Feld mit seinem Auto zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock des Wagens herausgerissen und der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den lebensgefährlich Verletzten aus dem Auto befreien. Da der 67-Jährige für den bereits eingetroffenen Rettungshubschrauber nicht transportfähig war, wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb. Die Polizei sperrte die Bundesstraße für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten. Der Unfallwagen wurde durch die Polizei sichergestellt und das zuständige Amtsgericht erließ einen Beschluss zur Entnahme einer Blutprobe. Die Untere Wasserbehörde wurde aufgrund auslaufender Betriebsstoffe über den Unfall in Kenntnis gesetzt. (reh)

