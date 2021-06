Polizei Gütersloh

POL-GT: Streit eskaliert - Auto und Eisenstange als Tatmittel eingesetzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Freitagabend (04.06., 20.00 Uhr) eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern aus Gütersloh an der Wilhelm-Baumann Straße. Aus noch zu ermittelnden Gründen stritten sich ein 56-jähriger Autofahrer und ein 50-jähriger Mann auf der Straße. Zeugen berichteten, dass der 56-Jährige mehrfach mit dem Auto auf den 50-Jährigen zugefahren sei. Dieser stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der 50-Jährige hingegen habe mehrfach mit einer Stange auf den Mercedes des Mannes eingeschlagen. An dem Auto entstand dadurch nicht unerheblicher Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

