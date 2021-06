Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer in Einfamilienhauskeller ausgebrochen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Samstagnachmittag (05.06., 14.34 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Kellerbrand in der Straße Am Nonenplatz informiert. Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude.

Das Feuer, welches in einem als Fitnessraum genutzten Kellerteils ausgebrochen ist, wurde durch die Kräfte der Feuerwehr gelöscht. Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zu der Brandursache können noch nicht gemacht werden. Der Sachschaden befindet sich schätzungsweise im fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell