Polizei Gütersloh

POL-GT: 26-Jähriger leicht verletzt in Krankenhaus eingeliefert

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Samstagmorgen (05.06., 03.55 Uhr) meldete sich ein 26-jähriger Mann über den Notruf der Feuerwehr und machte Angaben über eine Streitigkeit, bei welcher er mit einem Messer von Unbekannten verletzt worden sei.

Der verletzte Gütersloher wurde bereits durch Rettungssanitäter erstversorgt, als er an der Fröbelstraße durch die Polizei angetroffen worden ist. Er machte Angaben über einen Übergriff mit einem Messer zu seinem Nachteil. Er hatte eine leichte Schnittwunde am Arm. Angaben zu den Tätern konnte er nicht machen. In der Nacht hatte es bereits zwei weitere Einsätze mit dem Geschädigten gegeben. In einem Fall kam es zu einem lautstarken Streit zwischen ihm und weiteren Personen am ZOB in Gütersloh. Wenige Zeit später fiel er randalierend innerhalb des Verkaufsraums einer Tankstelle am Nordring auf.

Mit einem Rettungswagen wurde der alkoholisierte Gütersloher in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an. Zeugen des Übergriffs werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05241 869-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

