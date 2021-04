Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendlicher entwendet Fahrrad

Hückelhoven (ots)

Am Abend des 21. April (Mittwoch), gegen 20.10 Uhr, wurde eine Hückelhovenerin auf einem Parkplatz an der Straße Am Landabsatz von einem 13- bis 14-jährigen Unbekannten angesprochen. Er forderte sie auf, ihr Fahrrad nutzen zu dürfen, was sie verneinte. Im Verlauf des Gespräches griff der Junge das Fahrrad und nahm es an sich. Zunächst fuhr er mehrere Minuten in ihrem Sichtbereich, um dann mit dem Zweirad zu flüchten. Das Mädchen beschrieb den Jugendlichen als etwa 160 bis 165 Zentimeter groß, mit normaler Statur. Er habe ein südländisches Erscheinungsbild und kurze schwarze Haare gehabt. Er sei mit einer roten Weste bekleidet gewesen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Täter machen können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Hückelhoven, Telefon 02452 920 0, zu melden. Hinweise können auch im Internet auf der Seite der Polizei Heinsberg über das Hinweisportal mitgeteilt werden. Der Link lautet https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell