Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug bei Dachrinnenarbeiten

Geilenkirchen (ots)

Am gestrigen Tag, 21. April (Mittwoch) entschloss sich ein Anwohner des Frelenberger Weges, einen Vorfall anzuzeigen, der sich bereits am 24. März (Mittwoch), gegen 10 Uhr, ereignet hatte. Mehrere angebliche Handwerker suchten die Wohnanschrift des Mannes auf und konfrontierten ihn mit angeblich notwendigen Reparaturarbeiten an den Dachrinnen und Fallrohren seines Hauses. Der Wortführer der vier Männer drängte den Geilenkirchener dazu, einen Arbeitsauftrag zu unterschreiben. Währenddessen fingen drei weitere Männer bereits mit den Abbrucharbeiten an. Im Laufe Tätigkeiten verlangte der angebliche Bauleiteer einen überteuerten Preis. Der Bewohner fühlte sich dazu gedrängt, das Geld zu bezahlen. Er wurde am Folgetag sogar zur Bank begleitet, um das Geld in Empfang zu nehmen und übergab es an die Männer. Am 25. März (Donnerstag), gegen 11 Uhr, beendeten diese ihre mangelhaften Arbeiten und fuhren mit ihrem Transporter davon. Der Geilenkirchener beschrieb den "Vorarbeiter" als orientalisch aussehend, mit dunklem Vollbart. Ein weiterer Arbeiter stammte nach seinen eigenen Angaben aus Ungarn und ein dritter Mann sei etwa 35 Jahre alt gewesen. Diese drei wurden von einem jüngeren Mann begleitet, der ein Lehrling zu sein schien. Sie reisten mit einem blauen Transporter ohne Firmenaufschrift an, der mit Kennzeichen aus dem Kreis Düren (DN-) ausgestattet war. Zeugen, die die Personen gesehen haben, weitere Angaben zum Fahrzeug machen können oder selbst Opfer der unbekannten Täter geworden sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Hückelhoven, Telefon 02452 920 0, in Verbindung zu setzen. Es besteht zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell