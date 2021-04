Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Keller

Heinsberg-Oberbruch (ots)

In der Zeit zwischen Montag (19. April), 12 Uhr und Mittwoch (21. April), 13 Uhr, gelangten unbekannte Täter widerrechtlich in ein Mehrfamilienhaus auf der Boss-Fremery-Straße. Im Gebäude drangen sie in zwei Kellerabteile ein und durchwühlten diese. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit ermittelt.

