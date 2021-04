Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Ein 90-jähriger Mann aus Hückelhoven kam am Mittwoch, 21. April, gegen 8.30 Uhr, auf der Landstraße 228 von Lindern in Richtung Randerath mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Bei der Kollision mit einem Baum wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er stationär verblieb. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße zwischen Randerath und Lindern für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen und dauern weiter an.

