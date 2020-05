Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand nach Unkrautbeseitigung

Euskirchen Roitzheim (ots)

In Euskirchen Roitzheim kam es am Freitag den 15.05.2020 gegen 14:50 Uhr zu einem Brandgeschehen. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen eine Thujahecke sowie ein Carport im Garten eines Hauses in der Caspar-Müller-Straße im Vollbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Durch das Feuer wurden die Thujahecke, das als Unterstand genutzte Carport sowie diverse darunter abgestellte Gertengeräte erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 2000,-EUR geschätzt. Nach Angaben des Grundstückseigentümers geriet die Thujahecke in Brand, als er darunter befindliches Unkraut mit einem Gasbrenner abflämmen wollte.

