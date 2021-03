Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Hebebühne eines LKW verletzt Fußgängerin und beschädigt PKW

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Ein LKW-Fahrer hatte gestern Nachmittag vergessen, die Hebebühne seitlich an seinem LKW hochzuklappen und fuhr los. Diese ragte etwa 1,2 m nach rechts über das Fahrzeug hinaus, als er in die Gernotstraße einbog. Einen 44-jährige Fußgängerin wurde hierbei von dem überstehenden Fahrzeugteil am Arm getroffen und leicht verletzt. Der Fahrer bemerkte dies nicht und setzte seine Fahrt in die Gibichstraße fort. Als er hier an einem längs der Fahrbahn geparkten PKW vorbeifahren wollte, blieb die Hebebühne hängen. Jetzt erst stellte der 60-Jährige Fahrer den verkehrswidrigen Zustand seines LKW fest und stoppte. Es entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell