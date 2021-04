Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle von Grabfiguren

Heinsberg-Uetterath (ots)

Zwischen dem 19. April (Montag), 15 Uhr und dem 21. April (Mittwoch), 9 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Madonnenfigur von einem Grab auf dem Friedhof am Tripsrather Weg. Auf dem Gelände des Friedhofes wurden drei weitere Grabstätten festgestellt, an denen augenscheinlich Gegenstände entwendet wurden. Die Ermittlungen zu den Taten wurden aufgenommen und dauern weiter an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell