Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht auf der B55

Lippstadt (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag (5. Juli), gegen 17.40 Uhr, auf der B55 in Höhe der Lipperoder Straße. Während eine Autofahrerin an der dortigen Ampel bei "rot" wartete, fuhr ihr ein weißer Lkw beziehungsweise weißer Lieferwagen von hinten auf. Nachdem die Ampel auf "grün" umsprang, fuhr sie nach rechts auf das Gelände einer Autofirma, um den Unfallvorgang klären zu können. Der weiße Lkw / Lieferwagen fuhr jedoch auf der B55 weiter in Richtung Erwitte. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 700 Euro ein und ermittelt nun wegen "Unfallflucht". Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell