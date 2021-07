Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Tatverdächtige Ladendiebe gefasst - Polizeibeamter leicht verletzt

Soest (ots)

Der Sicherheitsdienst des City Centers am Bahnhof konnte nach einem Ladendiebstahl einen von zwei flüchtigen Ladendieben stellen. Der zweite Tatverdächtige, ein Jugendlicher aus Wadersloh, gab jedoch "Fersengeld". Er wurde kurz darauf von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in Tatortnähe wiedererkannt. Auf der fußläufigen Flucht vor der Polizei konnte er auf dem Bahnhofsvorplatz durch die Beamten gestellt werden. Um ihn wieder seinen Erziehungsberechtigten zuführen zu können, sollte er mit dem Streifenwagen zur Wache verbracht werden. Hierbei trat er unvermittelt einen der Polizeibeamten, der hierdurch leicht verletzt wurde. Da er sich weiter gegen den Transport mit dem Streifenwagen sperrte, mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Im Streifenwagen spuckte er dann auch noch eine Polizeibeamtin an. Nun wird er sich nicht nur wegen des Verdachtes des Ladendiebstahls, sondern auch noch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten müssen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell