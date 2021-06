Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bei der Verkehrskontrolle - Falscher Führerschein und falsche Personaldokumente ++ Unter Alkoholeinfluss gegen parkendes Auto gefahren ++ Streit um Lebensmittel eskaliert ++

Rotenburg (ots)

Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Gyhum/A. Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ist ein 35-jähriger Autofahrer am Sonntagabend auf der Hansalinie A1 in eine Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 19.30 Uhr auf den Twingo des in Richtung Hamburg fahrenden Mannes aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Glindbusch stellte sich heraus, dass der Mann im Dezember letzten Jahres seine Fahrerlaubnis abgeben musste. Gegen ihn leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Da auch der Beifahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte, stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Bei der Verkehrskontrolle - Falscher Führerschein und falsche Personaldokumente

Elsdorf. Einen türkischen Führerschein hat ein 41-jähriger Autofahrer am Sonntagabend bei einer Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei auf dem Gelände des Autohofs Elsdorf vorgelegt. Da der Mann seit 2015 in Deutschland lebt, hätte er das Dokument in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Jetzt droht ihm ein Strafverfahren. Auch der 20-jährige Mitfahrer geriet in den Fokus der Beamten. Er zeigte bei der Kontrolle eine bulgarische ID-Karte vor. Bei diesem Dokument ergaben sich Hinweise, dass es sich um eine Fälschung handelte. Im weiteren Verlauf holte der junge Mann einen bulgarischen Führerschein und einen Reisepass heraus. Auch sie waren gefälscht. Die Beamten stellten die drei Dokumente sicher und leitete entsprechende Strafverfahren ein. Außerdem deutet vieles darauf hin, dass sich der 20-Jährige unerlaubt in Deutschland aufhält.

Unter Alkoholeinfluss gegen parkendes Auto gefahren

Zeven. Unter starkem Alkoholeinfluss hat ein 31-jähriger Autofahrer am späten Sonntagabend in der Pappelallee ein Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war dort kurz vor Mitternacht mit einem VW Golf unterwegs und fuhr auf einen, am Fahrbahnrand geparkten VW Passat auf. Durch die Wucht der Kollision kippte der Golf auf die Fahrerseite. Der 31-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa achttausend Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,5 Promille an. Der 31-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Streit um Lebensmittel eskaliert

Zeven. Ein 27-jähriger Asylsuchender hat am Samstagnachmittag die Beamten der Zevener Polizei beschäftigt. Gegen 16 Uhr war einer Streifenbesatzung während eines Einsatzes in der Fußgängerzone von Passanten mitgeteilt worden, dass sich auf dem Vitusplatz zwei Männer mit Dachlatten prügeln würden. Im Kreuzungsbereich Kivinanstraße/Bahnhofstraße trafen die Beamten wenig später auf die beiden Streitenden. Einer hatte eine abgebrochene Dachlatte in der Hand, sein Kontrahent hatte sich mit einem Gürtel bewaffnet. Der Polizei gelang es schnell den Streit zu schlichten. Der 34-jährige Mann mit dem Gürtel wurde nach Aufnahme des Sachverhalts nach Hause geschickt. Dem 27-jährigen Angreifer mit der Dachlatte gelang es zunächst, zu fliehen. Später konnte ihn die Polizei an seiner Wohnanschrift aufgreifen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2,6 Promille. Wie sich herausstellte, hatte der Mann seinem Bekannten unter Drohung mit einem Messer den Einkauf abnehmen wollen.

Fischwilderei am Visselsee - Unbekannte spannen Stahlnetzte

Visselhövede/Affwinkel. In einem Fall von Fischwilderei ermittelt die Rotenburger Polizei gegen drei noch unbekannte Männer. Zeugen hatten am Samstagabend bemerkt, dass sie Stahlnetze durch den gesamten Visselsee gespannt hatten. Wasserflaschen hielten die Netze an der Oberfläche des Sees. Als die Männer weg waren, holten die Zeugen die Netze aus dem Wasser und befreiten daraus rund fünfzig Fische. Die noch Unbekannten werden folgendermaßen beschrieben: 1. Etwa 55 Jahre alt, blauer Pullover, Basecap; 2. Etwa 20 Jahre alt, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Sneaker; 3. Etwa 45 Jahre alt, kurzrasierte, schwarze Haare, auffällige Tattoos an beiden Armen, auffällige Lücke zwischen den Schneidezähnen, weißes T-Shirt, dunkelblaue Hose. Hinweise bitte an die Polizeistation Visselhövede unter Telefon 04262/95908-0.

Einbruch in Fitnessstudio

Sottrum. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag hochwertige Fitnessgeräte aus einen Sportstudio an der Alten Dorfstraße gestohlen. Zuvor hatten sie ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt und so das Fitnesscenter betreten. Vermutlich gezielt nahmen sie zwei Geräte zur elektronischen Muskelstimulation und acht dazugehörige Westen mit. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren zehntausend Euro aus. Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeug in der Alten Dorfstraße gesehen haben, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0.

Einbruch in Rastanlage Aarbachkate

Hollenstedt/A1. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in das Gebäude der Autobahnrastanlage Aarbachkate eingebrochen. Durch eine aufgehebelte Seitentür gelangten sie in die Gaststätte. Dort brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und plünderten die Geräte. Außerdem nahmen die Unbekannten Zigaretten mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund zwanzigtausend Euro.

Hansalinie A1 - Unfall durch plötzliche Nässe

Everinghausen/A1. Mit plötzlicher Nässe nach einem Gewitterregen hat ein 27-jähriger Autofahrer am Sonntagabend auf der Hansalinie A1 offenbar nicht gerechnet. Der Mann war gegen 20 Uhr mit seinem BMW in Richtung Hamburg unterwegs, als er von der trockenen auf die nasse Fahrbahn fuhr. Sein Wagen geriet ins Schleudern und krachte in die Außenschutzplanke. Dabei erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde im Rettungswagen in ein Achimer Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell