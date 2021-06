Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schockanruf schockt Seniorin nicht ++ Diebstahl aus Hobby-Werkstatt ++ 20-jährige Motorradfahrerin bei Wildunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Schockanruf schockt Seniorin nicht

Oerel. Einen unerwarteten Anruf von ihrer angeblichen Tochter hat am Donnerstagvormittag eine 71-jährige Frau aus Oerel erhalten. Weinend erzählte die junge Frau am Telefon, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht und dabei jemanden getötet habe. Dann wurde das Gespräch an eine angebliche Sekretärin abgegeben. Die Seniorin schöpfte Verdacht und legte auf.

Diebstahl aus Hobby-Werkstatt

Bremervörde. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in der Kirchenstraße in eine Hobby-Werkstatt eingestiegen. Dazu mussten sie zunächst über einen Sichtschutzzaun klettern. Aus der Werkstatt nahmen die Unbekannten einige Dinge mit, warfen sie am Zaun aber wieder weg. Somit ist nur geringer Schaden entstanden.

20-jährige Motorradfahrerin bei Wildunfall verletzt

Brockel. Bei einem Wildunfall auf der K 209 zwischen Bothel und Brockel ist am Donnerstagabend eine 20-jährige Motorradfahrerin verletzt worden. Die junge Frau war gegen 23 Uhr mit ihrer Suzuki auf der Kreisstraße in Richtung Brockel unterwegs, als ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Die Bikerin versuchte dem Tier auszuweichen und kam dabei zu Fall. Sie zog sich leichte Verletzungen am Hals und am Knie zu. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell