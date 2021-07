Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210709.1 Brunsbüttel: Eigentümer eines Kinderfahrrades gesucht

Bild-Infos

Download

Brunsbüttel (ots)

Bei der Polizei in Brunsbüttel ist am Donnerstagabend ein kleines Kinderfahrrad von einem 12-jährigen Finder abgegeben worden. Das ungesicherte, niedliche Fahrrad mit einem bekannten Tiermotiv stand, so laut Aussage des jungen Finders, auf dem Gehweg in der Schoofstraße in Höhe der Hausnummer 1. Es ist zu vermuten, dass der rechtmäßige, kleine Besitzer des Fahrrades es auf dem Bürgersteig vergessen hat.

Die Polizei in Brunsbüttel sucht nun nach dem Eigentümer. Dieser sollte sich unter der Telefonnummer 04852/60240 melden.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell