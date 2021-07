Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lüneburg - nach Stich in Oberkörper schwer verletzt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags - Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 27.07.21, gegen 00.55 Uhr, im Ostpreußenring zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der ein 28 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Lüneburg lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 28-Jährige in Begleitung eines 23 Jahre alten Freundes an einer Bank vorbeigekommen, auf der drei Personen saßen - ein 27-Jähriger, ein noch unbekannter Mann und eine ebenfalls unbekannte Frau. Zwischen den beiden Personengruppen kam es zunächst zu einem verbalen Streit, jedoch wurde der 28-Jährige dann mit einem Gegenstand in den Oberkörper gestochen und erlitt eine lebensbedrohliche Verletzung. Der 28-Jährige brach schwer verletzt am Tatort zusammen, das Trio flüchtete und der 23-jährige Zeuge wählte den Notruf. Der lebensgefährlich Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum gebracht und dort notoperiert. Mittlerweile befindet er sich nicht mehr in akuter Lebensgefahr.

Im Rahmen der folgenden Fahndung konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Da der 27-Jährige auch verletzt war, brachten ihn die Polizeibeamten zunächst ins Klinikum; nachdem er dort behandelt worden war, wurde er jedoch dem Polizeigewahrsam zugeführt. Er stand zum Zeitpunkt seiner Festnahme unter Alkoholeinfluss.

Mittlerweile haben Ermittlungen ergeben, dass höchstwahrscheinlich der noch unbekannte männliche Täter dem 28-Jährigen die Stichverletzung zugefügt hat.

Der Tatort befindet sich an der Ecke Ostpreußenring/ Neuhauser Straße, von wo ein Fußweg auf Höhe der dortigen Grundschule in Richtung der Stöteroggestraße verläuft. Zeugen, welche den 27-Jährigen und seine noch unbekannten Begleiter gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

