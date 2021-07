Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 23.-25.07.2021 ++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 23-24.07.2021 Stadt und LK Lüneburg: Am Freitagnachmittag kam es im gesamten Stadtgebiet Lüneburgs zu diversen sog. "Schockanrufen". Übers Telefon wurde hierbei ein angeblicher Unfall eines nahen Angehörigen mitgeteilt. Als Ausweg wurde eine Kaution angeboten. Niemand der Angerufenen fiel auf diese "Räuberpistole" herein. Am Freitagnachmittag konnte in einer Wohnung in der Wichernstraße eine kleinere Marihuana-Plantage festgestellt werden. Die beiden jeweils 22-jährigen Betreiber wurden zunächst festgenommen, später wieder entlassen. Die Pflanzen und das gesamte Anzuchtequipment sowie hochwertige Computertechnik wurde sichergestellt und Strafverfahren wurden eingeleitet. Ebenfalls am Freitagnachmittag klingelt ein angeblicher Mitarbeiter der Wasserwerke an der Tür einer 95-jährigen Frau in der Yorkstraße. Er wollte eine Wasserleitung im Bad überprüfen. Als die betagte Dame misstrauisch wurde und den Betrüger aus der Wohnung werfen wollte bemerkte sie eine zweite Person, die aus ihrem Schlafzimmer lief. Später stellte sie dann fest, dass ihr gesamter Schmuckkoffer gestohlen wurde. Erneut kam es am Samstag zu mehreren Taschendiebstählen im Bereich der Lüneburger Fußgängerzonen. In allen Fällen wurden Portmonees aus am Körper getragenen Taschen gestohlen. Am Samstag, gegen 19.40 Uhr sollte ein Pkw in Artlenburg kontrolliert werden. Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern flüchtete mit hohem Tempo vor der Polizei. Hierbei fuhr er teilweise im Kreis, hielt an und gab dann wieder Gas, als die Polizeibeamten zu seinem Pkw gehen wollten. Letztlich verließ er das Fahrzeug vor einem Waldstück und flüchtete zu Fuß in den Wald. Hier konnte er gestellt und zur Wache gebracht werden. Es stellte sich heraus, dass er mit 2,11 %o stark alkoholisiert war. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verfahren wurde eingeleitet. Am Wochenende wurden vermehrt hochwertige Fahrräder und E-Bikes bei Hotels entwendet, welche sich zum Teil auf Fahrradträgern an geparkten Fahrzeugen von Touristen befanden. In einem Fall wurden insgesamt drei hochwertige Sicherungen überwunden, um an die Pedelecs zu gelangen. Der Wert der gestohlenen Räder liegt insgesamt im Bereich von 20.000,-EUR, in einem Fall alleine bei 4000,-EUR. Am Sonntagvormittag kam es erneut zu einem Fahrraddiebstahl am Waldfriedhof. Nachdem eine Joggerin ihr Fahrrad im dortigen Bereich angeschlossen hatte, kam ihr plötzlich kurz vor Ende der Laufrunde ein junger Mann auf ihrem Fahrrad entgegen. Dieser konnte letztlich im Rahmen der Fahndung ca 1 km weiter von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Das Fahrrad wurde ihm wieder abgenommen und ein Verfahren wurde eingeleitet. Stadt und LK Uelzen: Trunkenheitsfahrten Uelzen - Trunkenheitsfahrt mit PKW Am 23.07.2021 kontrollieren Polizeibeamte gegen 15:45 Uhr in der Straße Ostermarsch einen 53-jährigen Fahrzeugführer eines PKW. Dieser ist zuvor aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle können die Beamten feststellen, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,64 Promille. Bei der anschließenden Blutentnahme leistet der 53-jährige Mann aus Uelzen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und muss durch die eingesetzten Polizeibeamten überwältigt werden. Der Mann muss sich nun in zwei eingeleiteten Strafverfahren für seine Handlungen verantworten. Bad Bevensen - Fahrt unter Drogeneinfluss Am 23.07.2021 kontrollieren Polizeibeamte gegen 19:23 Uhr in der Medinger Straße den 49-jährigen Fahrzeugführer eines PKW. Im Rahmen der Kontrolle können die Beamten feststellen, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein freiwilliger Drogenvortest mittels Urin verläuft positiv auf den Wirkstoff THC. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren für seine Fahrt verantworten. Bad Bevensen - Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad Am 24.07.2021 kontrollieren Polizeibeamte gegen 03:54 Uhr in der Straße Im Hagen einen 53-jährigen Fahrradfahrer, welcher den Beamten zuvor wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen ist. Im Rahmen der Kontrolle können die Beamten feststellen, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,7 Promille. Eine Blutentnahme wird durchgeführt. Der Mann muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren für seine Fahrt verantworten. Verkehrsunfälle Uelzen - Flüchtiger Unfallverursacher verursacht mehrere Auffahrunfälle Am 23.07.2021 kommt es gegen 13:33 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B4 in Fahrtrichtung Lüneburg zwischen den Ausfahrten Oldenstadt und Molzen. Im zweispurigen Bereich wird eine Reihe mehrerer Fahrzeuge durch einen bislang nicht näher bekannten PKW überholt. In Höhe des Überganges in den einspurigen Bereich schert der PKW so eng vor einer Sattelzugmaschine ein, dass deren Bremsassistent eine Gefahrenbremsung einleitet. Daraufhin kommt es zu mehreren Unfällen der dahinterfahrenden Fahrzeuge (eine Sattelzugmaschine, zwei PKW und ein Transporter). Der vorausfahrende PKW sowie ein unfallbeteiligter PKW mit Celler-Kennzeichen entfernen sich unerlaubt vom Unfallort. Keiner der Beteiligten wird bei dem Verkehrsunfall verletzt. Gegen die zwei Fahrzeugführer, welche sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben, werden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise zur Aufklärung des Unfalls bitte an die Polizei Uelzen, Tel.: 0581 / 930 0 Ruhestörungen Während des gesamten Wochenendes werden im gesamten Landkreis Uelzen eine hohe Zahl an Ruhestörungen, überwiegend durch private Feiern oder kleinere Gruppierungen von Menschen, gemeldet. Zum Teil sind hierbei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. PK Lüchow: 23.07.2021/24.07.2021 Genervt von lauter Musik In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Landkreis gleich zu mehreren Beschwerden über laute Partys in der Nachbarschaft. So musste die Polizei zwischen 23 Uhr und 3 Uhr unter anderem in Lüchow, Wustrow, Gartow und Bergen/Dumme für Ruhe sorgen. 24.07.2021, 11:00 Uhr CSD Aufzug durch das Stadtgebiet Lüchow Im Rahmen des diesjährigen Christopher Street Day wurde die friedliche Versammlung durch die Polizei begleitet. Dabei kam es zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen und kurzzeitigen Straßensperrungen. Die Anzahl aus Lüchow-Dannenbergern und überregionalen Teilnehmern belief sich auf ca. 350 Personen. Der Aufzug begann an der Grundschule und führte durch das Stadtgebiet zum ZOB, wo die Veranstaltung gegen 14 Uhr mit einer Abschlusskundgebung endete. 24.07.2021, 18:00 Uhr Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wies ein 25-jähriger Fahrzeugführer in Dannenberg körperliche Auffälligkeiten auf. Ein Drogentest reagierte positiv auf Methamphetamin, Amphetamin und THC. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. 24.07.2021, 22:00 Uhr Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach versuchter Gefangenenbefreiung In Gorleben kam es am Samstagabend zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine 30-jährige Frau hatte einen 41 Jahre alten Mann mit einem Trinkglas am Kopf getroffen. Er erlitt eine Kopfplatzwunde. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurden die polizeilichen Maßnahmen durch mehrere, teils stark alkoholisierte Personen, gestört. Dabei haben die Personen versucht, die in Gewahrsam genommene Frau zu befreien, weshalb zwei Männer anschließend unter erheblichem Widerstand überwältigt und gefesselt werden mussten. Beide durften sich über Nacht bei der Polizei in Lüchow ausschlafen. Neben der Frau erwartet auch sie nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell