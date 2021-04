Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Weingarten (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis muss ein 38-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim rechnen. Dieser beschädigte gegen 08:55 Uhr einen geparkten Pkw in der Weingartener Hauptstraße. Der Mann gab beim Halter des beschädigten Fahrzeugs seine Personalien an und fuhr hieraufhin zügig weiter. Der Fahrzeughalter des beschädigten Autos meldete den Unfall hieraufhin der Polizei in Germersheim. Die eingesetzten Beamten konnten den Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift feststellen. Hier stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand und weiterhin keinen Führerschein besaß. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet

