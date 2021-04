Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrecher festgenommen

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Am 17.04.2021 gegen 17:20 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Einbruch in den Wertstoffhof in Edesheim gemeldet. Als die Streifen vor Ort kamen, konnten sie einen Pkw neben einem Loch in der Umzäunung feststellen. Der dazugehörige Fahrer konnte durch die Streifen in einem der Wertstoffcontainer ausgemacht werden. Der 41-Jährige aus dem Bereich der VG Edenkoben versuchte noch zu fliehen, konnte aber anschließend, noch mit dem Diebesgut in der Hand, auf dem Gelände des Wertstoffhofes festgenommen werden. Bei der Festnahme konnte festgestellt werden, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Einen Führerschein besaß er nicht. Der Einbrecher wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Pkw des Täters wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 700EUR. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell