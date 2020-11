Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Zeugensuche!

Am Samstagabend, 28.11.2020, ist ein in Küssaberg-Kadelburg geparkter schwarzer Volvo Kombi von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr stand der Volvo auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Deckwiesenstraße direkt am Eingang. Bei der Rückkehr zum Pkw entdeckte der Besitzer einen frischen Schaden an der Beifahrertüre. Das unbekannte Fahrzeug dürfte den Volvo beim Ein- oder Ausparken gestreift haben. Der Sachschaden am Volvo liegt bei rund 1000 Euro. Um Zeugenhinweise bittet die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0.

