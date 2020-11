Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verkehrszeichen beschädigt - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

Bislang unbekannte Täter besprühten von Freitag auf Samstag, 28./29.11.2020 in der Mouscron-Allee fünf Verkehrszeichen mit Farbe. Einige der Verkehrszeichen sind so hoch angebracht, dass eine Leiter benutzt worden sein könnte, um sie anzusprayen. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, zu wenden.

