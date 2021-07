Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ aggressive Angler ++ Motorradkontrolle/ Geschwindigkeitsmessung ++ Drogen bei Vollstreckung eines Haftbefehls sichergestellt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Bleckede - Drogen bei Vollstreckung eines Haftbefehls sichergestellt

Am Sonntagmorgen, 25.07.21, suchten Polizeibeamte eine Wohnung in der Breetzer Straße auf, um einen Haftbefehl gegen einen 33-Jährigen zu vollstrecken. In der Wohnung fanden die Polizeibeamten einen Klemmleistenbeutel mit Marihuana auf und stellten diesen sicher. Die 28 Jahre alte Lebensgefährtin stellte sich in den Weg der Polizeibeamten, um dem 33-Jährigen die Flucht zu ermöglichen. Dieser lief davon, konnte jedoch eingeholt werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen die 28-Jährige wurde u.a. ein Strafverfahren wegen Gefangenenbefreiung eingeleitet.

Lüneburg - Einbrüche in Gartenlauben

In der Nacht zum 25.07.21 brachen unbekannte Täter im Meisterweg diverse Gartenlauben auf. Die Täter stahlen aus den Gartenlauben diverse Werkzeuge, wie z.B. einen Akkuschrauber, einen Generator und ein Heizgerät, aber auch alkoholische Getränke und Nahrungsmittel. Es entstanden Sachschäden von jeweils mehreren hundert Euro bei den Einbrüchen. Die Täter brachen Türen oder Fenster auf, um in die Lauben zu gelangen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Marihuana-Geruch im Hausflur - Polizei stellt Drogen sicher

Am Sonntagnachmittag, 25.07.21, suchte eine Polizeistreife ein Wohnhaus in der Graf-von-Moltke-Straße auf, da es aus einer Wohnung ein deutlicher Geruch nach Drogen gemeldet worden war. In der Wohnung wurden drei Männer im Alter von 27, 30 und 37 Jahren angetroffen, die gerade versuchten Drogen in der Toilette zu entsorgen. Diese wurden von der Polizei sichergestellt und ein Strafverfahren gegen das Trio eingeleitet.

Lüneburg - Fahrt unter Drogeneinfluss

Den 19 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi kontrollierten Polizeibeamte am späten Sonntagabend, 25.07.21, in der Hamburger Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Die Polizeibeamten untersagten dem Audi-Fahrer die Weiterfahrt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Bereits zwischen dem 17.07.21, 18.00 Uhr, und dem 18.07.21, 15.00 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen Mitsubishi Space Star, der in der Gerhard-Hauptmann-Straße abgestellt war. An dem Mitsubishi entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Im Zeitraum 23.07.21, 10.00 Uhr, bis 24.07.21, 12.00 Uhr, wurde ein schwarzer VW Polo, der im Dannenberger Gang auf einem Parkplatz von einem Unbekannten angefahren, sodass Sachschaden von ca. 800 Euro entstand. In der Nacht zum 24.07.21 stieß vermutlich ein unbekannter Fahrradfahrer gegen den Kofferraum eines Honda Jazz, der in der Spötzingstraße abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf. Ca. 1.500 Euro geschätzt. Die Unfallverursacher fuhren in allen drei Fällen davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Dannenberg - Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Bereits am 24.07.21, gegen 00.50 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit einem VW die Lüneburger Straße. In einer Rechtskurve vor dem Prochazkaplatz kam der VW-Fahrer mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Eiche. Ein Mitfahrer im Pkw wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Eiche musste gefällt werden. Es gibt konkrete Hinweise, dass der 19-Jährige mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit verunfallt ist, da er sich gerade ein Rennen mit einem weiteren Pkw lieferte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Amt Neuhaus - Motorradkontrolle/ Geschwindigkeitsmessung

Jährlich wiederkehrend, hauptsächlich in der Motorradsaison von April bis September werden der Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, bei Krad-Fahrenden beliebte Strecken, insbesondere an Wochenenden und bei gutem Wetter, stark frequentiert. Damit einhergehend sind regelmäßig Verkehrsordnungswidrigkeiten, u.a. durch Geschwindigkeitsverstöße, Bauartveränderungen und Lärmbelästigungen festzustellen. Verkehrsunfälle mit schweren und auch tödlichen Folgen - unter Beteiligung von Krad-Fahrenden - sind der Verkehrsunfallstatistik überproportional häufig zu entnehmen. Im Jahr 2020 kam es beispielsweise zu 5 tödlich verunfallten Kradfahrern und zu insgesamt 189 Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Krad-Fahrenden im Inspektionsbereich. Die Unfallursachen konnten dabei in vielen Fällen nicht eindeutig festgestellt werden. Technische Veränderungen und überhöhte Geschwindigkeit können als Unfallursachen jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Am 25.07.2021 wurden aus diesen Gründen im Zuständigkeitsbereich der PI Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen an 2 Kontrollstellen gezielte Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten Geschwindigkeitsmessung und Überprüfung bauartbedingter Änderungen an Krafträdern, insbesondere einer Schallpegelmessung, zusammen mit dem Kraftfahrkontrolltrupp der Regionalen Kontrolltruppe der Polizeidirektion Lüneburg durchgeführt.

Die Geschwindigkeitsmessung fand am Sonntag in der Zeit von 12.45 bis 15.45 Uhr auf der B195, zwischen Kaarßen und Zeetze statt. Eine weitere Kontrollstelle befand sich direkt im Ort Amt Neuhaus.

Insgesamt waren acht Kraftfahrzeuge zu schnell unterwegs. Schnellster war ein Motorradfahrer, der mit 116 km/h statt den an der Messstelle erlaubten 70 km/h gemessen wurde. Der Motorradfahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen. Die anderen sieben Pkw-Fahrer bzw. Fahrerinnen mussten ein Verwarngeld bezahlen bzw. erwarten einen Bußgeldbescheid.

Insgesamt 40 Motorräder wurden kontrolliert, bei 16 Maschinen gab es Beanstandungen; u.a. einmal wegen der Lautstärke (105 statt 90 Dezibel) und je zweimal wegen der Bereifung, der Abgasanlage bzw. der Bremsanlage.

Uelzen

Uelzen - aus der Wohnung gewiesen

Einen 46-Jährigen hat die Polizei am Sonntagnachmittag, 25.07.21, aus seiner Wohnung verwiesen. Es besteht der dringende Verdacht, dass der 46-Jährige in der Wohnung randaliert und dabei auch seine 49-jährige Lebensgefährtin gegen eine Wand geschubst hat. Der 46-Jährige durfte für 24 Stunden die Wohnung nicht betreten und es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn eingeleitet.

Wrestedt - aggressive Angler

Am Samstag, 24.07.21, gegen 17.10 Uhr, sprach ein 42-Jähriger einen Jugendlichen an, der ohne Erlaubnis am östlichen Ufer des Elbeseitenkanals, ca. 400 m nördlich der Kanalbrücke Kuckstorf angelte. Es kam zu Handgreiflichkeiten und der ca. 15 Jahre alte Jugendliche trat u.a. nach dem 42-Jährigen, bevor er davonlief. Ein weiterer, ca. 35 Jahre alter Angler, der in etwa 50 m Entfernung gesessen hatte, griff den Zeugen ebenfalls an, trat nach ihm und flüchte dann. Die zurückgelassenen Angelruten wurden von der Polizei sichergestellt. Es wurden Strafverfahren wegen Fischwilderei und Körperverletzung gegen die unbekannten Täter eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Wrestedt, Tel.: 05802/987150, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell