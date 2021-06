Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Korrektur: Reisender fühlt sich durch Kontrollen gestört

Müllheim (Baden) (ots)

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, den 01. Juni 2021 nicht wie in der ursprünglichen Meldung mitgeteilt am Montagnachmittag.

Ursprüngliche Meldung:

In einer Regionalbahn soll ein Zugbegleiter durch einen 39-Jährigen beleidigt und tätlich angegriffen worden sein. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Montagnachmittag wurde die Bundespolizei über einen Vorfall in einer Regionalbahn bei Müllheim informiert. Weil er sich durch die häufigen Kontrollen gestört fühlte, soll ein 39-Jähriger den Zugbegleiter zunächst beleidigt haben. Daraufhin kündigte der Zugbegleiter dem deutschen Staatsangehörigen einen Fahrtausschluss an. Dies soll wiederum den 39-Jährigen dazu veranlasst haben den Zugbegleiter tätlich anzugreifen. Ein Reisender kam den Geschädigten zur Hilfe und konnte ihn aus der Lage befreien. Am Bahnhof Müllheim konnten die Personen durch die Bundespolizei angetroffen und ein Strafverfahren eingeleitet werden.

