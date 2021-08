Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In der Getränkeschlange sexuell belästigt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (21.08.2021) einen 34 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der am Erwin-Schöttle-Platz eine 26 Jahre alte Frau belästigt haben soll. Die 26-Jährige wartete gegen 22.15 Uhr in der Schlange eines Getränkestandes und nahm plötzlich eine Berührung an ihrem Gesäß wahr. Als sie sich umdrehte, sah sie den ihr unbekannten 34-Jährigen mit entblößtem Glied hinter ihr in der Schlange stehen. Offenbar soll er zuvor seinen Penis an ihrem Hintern gerieben haben. Sie stieß den Mann sofort von sich, der daraufhin in Richtung Marienplatz flüchtete. Mehrere Passanten verfolgten den Mann, sodass zeitgleich alarmierte Polizisten ihn in der Tübinger Straße festnehmen konnten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Tatverdächtigen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

