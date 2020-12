Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrräder gestohlen

LingenLingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu vergangenen Donnerstag zwei E-Bikes des Herstellers Gazelle von einem Hinterhof an der Alten Josefstraße gestohlen. Zu weiteren Taten ist es in der Nacht zu Samstag in der Haselünner Straße und in der Sandpoolstraße gekommen. Hier wurde jeweils ein E-Bike aus einer Garage sowie aus einem Schuppen entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Rad des Herstellers Raleigh sowie um ein schwarz-gelbes Mountainbike des Herstellers Haibike. Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen

