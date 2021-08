Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Mühlhausen (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (21. bis 22.08.2021) in einen Friseursalon am Wilhelm-Geiger-Platz und in eine Gaststätte an der Wagrainstraße eingebrochen. Am Wilhelm-Geiger-Platz drückten unbekannte Täter zwischen Samstag, 19.20 Uhr und Sonntag, 09.00 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf. Anschließend stiegen sie in das Gebäude ein, hebelten eine Kasse auf und stahlen daraus mehrere Hundert Euro. An der Wagrainstraße hebelten die Einbrecher zwischen Samstag, 16.20 Uhr und Sonntag, 06.50 Uhr das Glaselement einer Eingangstür auf und stiegen ein. Aus dem Inneren des Gebäudes stahlen sie eine Kassenlade mit etwa 200 Euro Wechselgeld. In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 oder bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

