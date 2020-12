Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Verletzte nach Unfall auf der A 42 - Fahrer war offenbar alkoholisiert unterwegs

DortmundDortmund (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (24. Dezember) sind bei einem Verkehrsunfall auf der A 42 im Kreuz Castrop-Rauxel-Ost drei Personen leicht verletzt worden. Zudem war der Fahrer eines VW zum Unfallzeitpunkt offenbar nicht mehr ganz nüchtern.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 30-Jähriger aus Gelsenkirchen gegen 4.05 Uhr auf der Autobahn in Richtung Dortmund-Bodelschwingh. In Höhe des Autobahnkreuzes Castrop-Rauxel-Ost näherte sich von hinten der Fahrer eines VW. Dieser fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck des Pkw auf. Der Wagen des 30-Jährigen drehte sich mehrfach, rutschte über eine Grünfläche und prallte schließlich gegen die Leitplanke. Beide Insassen (Beifahrer: 46, aus Herne) wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Fahrzeuge beider Beteiligten mussten abgeschleppt werden.

Noch am Unfallort stellten die Beamten bei der Befragung des 32-jährigen VW-Fahrers einen deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Ein anschließender Vortest schlug ebenfalls positiv an. Sie fuhren mit dem Mann zur nächsten Polizeiwache und ordneten hier die Entnahme einer Blutprobe an. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

