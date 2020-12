Polizei Dortmund

POL-DO: Vier Tatverdächtige nach Raub in der Innenstadt festgenommen

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1402

Ein 18-jähriger Dortmunder ist am späten Heiligabend (24. Dezember) in der Dortmunder Innenstadt von einer Gruppe junger Männer geschlagen und ausgeraubt worden. Vier Tatverdächtige konnte die Polizei wenig später in der Nähe des Hauptbahnhofs festnehmen.

Eine Polizeistreife bemerkte gegen 23.25 Uhr den offenbar verletzten jungen Mann auf dem Südwall. Dieser schilderte den Beamten, dass eine Personengruppe ihn wenige Minuten zuvor im Stadtgarten angesprochen und anschließend ausgeraubt habe. Mit der Beschreibung der flüchtigen Täter fahndeten die Polizisten anschließend im weiteren Umkreis des Tatorts. In Höhe der Kampstraße entdeckten sie schließlich ein Gruppe Verdächtiger. Die jungen Männer rannten daraufhin in Richtung des Hauptbahnhofs. Zwei aus der Gruppe konnten die Polizisten auf der Katharinentreppe, zwei weitere auf den Bahnsteigen des Hauptbahnhofs festnehmen.

Die Tatverdächtigen aus Witten (14, 17 und 19) und Bochum (18) sind bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Die beiden Minderjährigen wurden noch in der Nacht an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

